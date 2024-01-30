Общество 30 января 2024, 14:26 Lazurit: 69% россиян предпочитают мебель в стиле лофт и экоминимализм

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Большинство россиян, а именно 69%, отдают предпочтение мебели в скандинавском стиле, а также лофт и экоминимализм. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на представителей в мебельной компании Lazurit.

Она рассказали, что наиболее популярен сейчас у россиян стиль лофт. Его выбирают 33% покупателей. На втором месте — скандинавский. Ему отдает предпочтение 29% россиян. Наконец, 13% покупают мебель в стиле экоминимализма.

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