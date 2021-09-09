Лазерное шоу, посвященное Александру Невскому, пройдет в Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет мероприятие, посвященное 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Над рекой Невой прозвучит музыка композитора Сергея Прокофьева из кантаты «Александр Невский». Об этом рассказал «Петербургский дневник».

Помимо музыки, горожан ждет необычное лазерное шоу, которое появится на пролете Дворцового моста. Мероприятие пройдет в ночь с 11 на 12 сентября в 1:10. А 13 сентября в городе запустят специальный трамвай с изображением Невского.

Проект подготовило издание «Петербургский дневник» вместе с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ и «Горэлектротрансом». Отмечается, что трамвай отправится по маршруту № 3 и будет курсировать в Северной столице вплоть до декабря.