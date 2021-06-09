Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет сверхдержавных амбиций. Также нет желания и распространить по всему миру свою повестку.

«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку», — сказал Лавров на «Примаковских чтениях». Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что навязывание модели развития извне не приводит ни к чему хорошему. По его словам, современное мироустройство — это сумма договоренностей держав-победительниц во Второй мировой войне. Россия будет возражать, если кто-то из этих государств захочет подвергнуть сомнению итоги войны.

«Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Россия ценит каждого международного партнера в двусторонних вопросах, а также выступает за широкое сотрудничество со всеми странами на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов. Об этом написал ТАСС.