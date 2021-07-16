Лавров заявил об отсутствии опасности от военного сотрудничества России и Китая для других

Успешно развивающееся военное сотрудничество России и Китая носит исключительно оборонительный характер. Оно не направлено против третьих государств. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье для «Российской газеты» и китайской «Жэньминь жибао».

«Регулярно проходят совместные командно-штабные, антитеррористические и военно-морские учения. Взаимодействие обогащается новыми форматами, среди которых — совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил Лавров.

Его статья приурочена к годовщине подписания РФ и КНР Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который был подписан 16 июля 2001 года, а позже продлен. Министр назвал документ рубежной вехой в развитии двухсторонних отношений. По его словам, главное в них — стратегическое взаимодействие и равноправное доверительное партнерство.

«С опорой на принципы, изложенные в седьмой статье данного договора, успешно развивается военное сотрудничество, которое носит исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих государств», — подчеркнул министр.

Лавров заметил, что отношения двух стран достигли беспрецедентных высот и стали образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Глава МИД РФ особое внимание обратил на то, что регулярно проводятся диалоги на высшем уровне. Они идут даже в удаленном формате во время эпидемии коронавируса.

Дипломат также напомнил о торгово-экономические связях России и Китая. Взаимный товарооборот стран с 2001 года увеличился почти в 14 раз. В последние три года он превышает 100 миллиардов долларов.