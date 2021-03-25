Лавров заявил о возможности создания с Южной Кореей совместного инвестиционного фонда

У России и Южной Кореи может появиться совместный инвестиционный фонд объемом до одного миллиарда долларов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Осуществляются или готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне РФ. Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда», — процитировало РИА «Новости» слова министра.

Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Республики Кореи Чон Ый Еном.

Также сегодня стало известно, что Москва и Сеул планируют возобновить переговоры по поводу урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Глава МИД Южной Кореи пообещал приложить усилия, чтобы визит президента РФ Владимира Путина в их страну состоялся как можно скорее. Российский лидер планировал приехать в Сеул еще в 2019 году, но пандемия коронавируса заставила отложить встречу на неопределенный срок.

До этого Лавров ездил с рабочей поездкой в Китай. Там министр иностранных дел успел сфотографироваться в маске с надписью «Чертов карантин» и сняться в TikTok, а также сделать несколько громких заявлений.