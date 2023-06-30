Общество 30 июня 2023, 11:52 Лавров заявил о серьезных сомнениях в адекватности глав западных государств Глава МИД Лавров: у России серьезные сомнения в адекватности многих западных руководителей РИА «Новости»

Читать 360tv в

У России существуют серьезные сомнения в адекватности многих глав западных государств. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД пояснил, что западные руководители признают, что их граждане страдают из-за конфликта на Украине, но продолжают его поддерживать ради победы над Россией.

Реклама

«Разве это адекватно? Разве это отражает национальные интересы?», — задался вопросом министр.

Лавров призвал Запад не беспокоится за российские национальные интересы. Он подчеркнул, что РФ из любых передряг выходила более крепкой и сильной. Так, по его словам, случится и на этот раз. Министр добавил, что этот процесс уже начался.

Ранее Лавров заявил, что Россия больше не может полагаться на договоренности с Западом из-за «борьбы миров». Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно предлагал сотрудничество западным государствам. Однако сейчас Россия не может рассчитывать на соглашения с ними, даже на те, которые имеют юридический характер.