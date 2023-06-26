Общество 26 июня 2023, 17:39 Лавров заявил о проверке спецслужбами причастности Запада к событиям 24 июня Глава МИД Лавров: спецслужбы проверяют причастность западных разведок к ситуации 24 июня РИА «Новости»

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Российские спецслужбы разбираются, были ли причастны западные разведслужбы к событиям, произошедшим в России 24 июня. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

Он отметил, что внешнеполитическое ведомство не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях. Однако этим уже занимаются соответствующие структуры.

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По словам дипломата, посол США в Москве Линн Трейси передавала российской стороне сигналы о том, что Вашингтон не причастен к попытке мятежа в РФ. При этом некоторые лидеры стран Запада увидели в событиях 24 июня шанс стратегического поражения России.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что американская разведка заранее получила информацию о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер». По данным источника, Соединенные Штаты ждали более «жестокого и кровавого» развития событий. Генсек НАТО Йенс Столтенберг позже заявил, что НАТО относится к попытке мятежа в России как к внутреннему делу страны.

Источник, близкий к Генпрокуратуре РФ, сообщил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о попытке вооруженного мятежа, не прекратили.