Лавров заявил о необходимости искоренить нацизм на Украине | 360°

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Лавров заявил о необходимости искоренить нацизм на Украине

Глава МИД Лавров: Украина не должна быть террористической страной, которой все дозволено

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Решить задачу по искоренению нацизма за один день невозможно, но ее нужно решить для дальнейшего сосуществования на Европейском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что все цели спецоперации не меняются и Украина не должна быть террористической страной, которой все дозволено.

«Она (Украина, — прим. ред.) не должна быть государством, которому все дозволено, и эта вседозволенность переходит всякие границы и приводит к тому, что происходят убийства и журналистов, и политических деятелей, и депутатов Верховной рады», — подчеркнул глава МИД.

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По его словам, не искоренив нацизм на Украине, в дальнейшем России будет трудно дальше решать проблемы сосуществования на Европейском континенте.

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«Эта задача, которую мы не решим за один день, но она всерьез создает крупные, тяжелые проблемы для будущего Европы», — сказал он.

Министр добавил, что задачи, которые поставил в ходе спецоперации президент РФ Владимир Путин, не меняются и будут достигнуты.

Сергей Лавров

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