Лавров заявил о готовности России обсуждать с США обмен заключенными

Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что такой диалог возможен только в рамках канала, ранее согласованного лидерами двух стран.

«Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован [президентом РФ] Путиным и [лидером США] Байденом», — сказал Лавров в комментарии ТАСС.

Министр отметил, что этот канал по-прежнему актуален. Вместе с тем, по его словам, договоренности о спокойной профессиональной работе по этой и многим другим темам США, как правило, не выдерживают.

«Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные заявления, что они собираются предпринять такие-то шаги, то это их дело, и я бы даже сказал, что это их проблема», — добавил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США рассчитывают на обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которой вынесли приговор в России. По словам Кирби, этот вопрос глава Госдепа Энтони Блинкен может обсудить с Лавровым в Камбодже, где проходит совещание глав МИД формата РФ — АСЕАН.