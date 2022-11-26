26 ноября 2022, 12:56
Лавров заявил, что Зеленский не изучил историю Крыма со времен своей игры в КВН
Лавров: линию Зеленского о «возвращении» Крыма ждет неудача
Курс президента Украины Владимира Зеленского, нацеленный на так называемый возврат «всех земель», включая Крым, постигнет неудача, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире документального фильма на канале «Россия 24». Министр отметил, что украинский политик, вероятно, совсем не знаком с историей полуострова.
По словам Лаврова, Зеленский и раньше гибридно проводил подобную линию, а теперь стал заявлять об этом «на поле боя», забывая об истории Крыма.
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«Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в „Клубе веселых и находчивых“», — заметил министр.
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Глава МИД РФ добавил, что не сомневается в том, что такую линию Зеленского постигнет неудача.
Зеленский в интервью The Financial Times заявил о том, что не против возвращения Крыма «невоенным путем». На эти слова уже отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что об этом не может быть и речи. Кроме того, он напомнил, что в конституции Украины есть пункт о силовом возврате полуострова. И от этих планов украинские власти не отказались.
Сергей Лавров
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