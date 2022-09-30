Лавров заявил, что речь Путина нужно максимально распространить за рубежом | 360°

Общество 30 сентября 2022, 17:46 Поделиться Telegram

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Viber Лавров заявил, что речь Путина нужно максимально распространить за рубежом Глава МИД Лавров: речь Путина нужно максимально распространить за рубежом РИА «Новости»

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Речь, с которой президент России Владимир Путин выступил 30 сентября перед церемонией подписания договоров о вхождении в состав РФ новых регионов, невозможно игнорировать. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда».

Он подчеркнул, что речь президента РФ необходимо максимально распространить за рубежом, в том числе в ООН и других международных структурах. Такое поручение уже отдали российским послам за границей, добавил министр.

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«И я очень надеюсь, что серьезные политики прочтут ее от А до Я, многое для них, если кто-то еще чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным», — подчеркнул Лавров.

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Путин выступил 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Свою речь он завершил словами философа Ивана Ильина.

«„Если я считаю моей Родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа. Его дух — мой дух, его судьба — моя судьба, его страдание — мое горе, его расцвет — моя радость“», — сказал президент.

Он подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали выбор быть с родиной. После выступления Путин и главы четырех регионов подписали договоры о принятии в состав РФ новых субъектов.

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