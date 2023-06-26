26 июня 2023, 18:00
Лавров заявил, что подготовка к саммиту Россия — Африка идет полным ходом
В настоящий момент подготовка к саммиту Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля, идет полным ходом. Об этом сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью с RT.
По словам министра, сейчас российская сторона дополняет программу мероприятия новыми интересными пунктами.
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Лавров отметил, что всем участникам и гостям саммита будет «весьма познавательно ознакомиться с этими мероприятиями».
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