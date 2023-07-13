Общество 13 июля 2023, 12:02 Лавров заявил, что не знает о новых предложениях по зерновой сделке Глава МИД Лавров: о новых предложениях по зерновой сделке мне неизвестно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-либо новых предложениях по зерновой сделке, а именно о совместной готовности России и Турции работать над поставками нуждающимся странам. Об этом сообщил ТАСС.

«О каких-то новых предложениях мне неизвестно», — сказал дипломат.

Реклама

Он уточнил, что речь, вероятно, идет о том, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали уже давно. Разговор шел о готовности обеих стран поставлять зерно нуждающимся государствам. По словам Лаврова, Турция проявляла заинтересованность в помощи по переработке российского зерна. Такая бы схема позволила поставлять сельхозпродукцию развивающимся странам.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Владимира Путина продлить зерновую сделку. В письме, направленном российскому президенту, также содержатся предложения по расчету через Россельхозбанк.

Сергей Лавров заявил, что усилия представителей ООН не помогли улучшить ситуацию с выполнением зерновой сделки. По его словам, российская часть соглашений не выполнялась ни в одном из своих пунктов, написал RT.