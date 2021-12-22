Лавров высказался о ситуации с каналом RT DE

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров обсудил с RТ сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В исключить из своей сетки вещания немецкоязычный телеканал RT DE.

Лавров заметил, что такая дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается многие годы. По его словам, у российской стороны часто возникало искушение прибегнуть к зеркальным мерам.

«Но до недавнего времени у нас преобладала убежденность, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы, удушения СМИ, как этим занимаются наши западные партнеры. Но, вы знаете, как и в случае с обеспечением российской безопасности, всякому терпению есть предел», — подчеркнул министр.

Он добавил, что если эта ситуация будет продолжаться, то Россия вынуждена будет отвечать.