Общество 09 января 2024, 21:34 Лавров выразил соболезнования в связи со взрывами в Иране Глава МИД Лавров выразил соболезнования иранскому коллеге после взрывов Pixabay

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом, выразив соболезнования из-за гибели людей в результате взрывов в городе Керман. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Лавров выразил искренние соболезнования в связи с терактом на траурной церемонии генерала Касема Сулеймани, которая состоялась 3 января. Возле могилы военного прогремело два взрыва, жертвами стали не менее 89 местных жителей.

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Российский и иранский министры подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий, направленных на борьбу с международным терроризмом. Они обменялись мнениями о ближневосточных и международных вопросах, которые представляют интерес для обеих стран. В частности, обсуждалась ситуация в секторе Газа и Красном море.

По данным иранских СМИ, одним из исполнителей теракта в Кермане был гражданин Таджикистана. Личность второго преступника еще не установили.