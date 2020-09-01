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    01 сентября 2020, 12:36

    Лавров: в современном мире больше рисков, что во время Второй мировой войны

    Дарья Морозова

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в нынешнее время больше рисков, чем во времена Второй мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным RT, Лавров выделил терроризм, наркопреступность и вероятность распространения оружия массового поражения. В результате первых двух преступлений каждый год погибает большое количество человек.

    «Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как ситуация, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны», — считает Лавров.

    Новости SMI.FM