Лавров: в современном мире больше рисков, что во время Второй мировой войны
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в нынешнее время больше рисков, чем во времена Второй мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным RT, Лавров выделил терроризм, наркопреступность и вероятность распространения оружия массового поражения. В результате первых двух преступлений каждый год погибает большое количество человек.
«Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как ситуация, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны», — считает Лавров.