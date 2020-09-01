Лавров: в современном мире больше рисков, что во время Второй мировой войны

По данным RT, Лавров выделил терроризм, наркопреступность и вероятность распространения оружия массового поражения. В результате первых двух преступлений каждый год погибает большое количество человек.

«Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как ситуация, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны», — считает Лавров.