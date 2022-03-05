Лавров усомнился в правдивости сообщений об отказе властей Херсона от российской гумпомощи

Сообщения о том, что власти Херсона отказались принять российскую гуманитарную помощь, нужно проверить. Не исключено, что это очередной маневр Киева. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что в Херсон открыли гуманитарный коридор, по которому сотрудники МЧС готовились доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей. Но власти города якобы отказались их пропустить.

«Эти сообщения нуждаются в перепроверке, но это очень похоже, в принципе, на манеры киевского режима», — привел слова Лаврова ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия с самого начала спецоперации готовилась к организации гуманитарных коридоров, чтобы не допустить опасности для мирного населения. Все основные удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры Украины.

«Создается впечатление, что украинский режим не прочь удерживать иностранцев и своих мирных граждан в качестве заложников», — добавил Лавров. Он напомнил, что при попытке российских военных помочь в эвакуации иностранных студентов из Харькова им помешала украинская сторона.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о срыве эвакуации жителей населенных пунктов на волновахском и мариупольском направлениях, а также из Харькова и Сум.

Он отметил, что по договоренности с украинской стороной в этих районах объявили режим тишины и организовали гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть опасную территорию. Но проходы заблокировали национальные украинские батальоны, которые не дали людям выйти. Кроме того, время прекращения ведения огня украинские боевики использовали для перегруппировки и наращивания сил.

Мизинцев отметил, что несмотря на срыв сегодняшней гуманитарной операции, российские военные готовы и дальше продолжать работу по разрешению гуманитарной ситуации.