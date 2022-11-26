Общество 26 ноября 2022, 12:49 Лавров уличил Европу в возрождении неонацизма в мире Глава МИД Лавров заявил, что Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире РИА «Новости»

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Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием», которое опубликовали на сайте МИД РФ.

«Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы», — сказал он.

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Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон задался вопросом, почему Украина должна жить по той модели, которую «навязывает» Россия.

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Высказывание французского лидера Лавров счел показательным. Он обратил внимание, что после госпереворота в Киеве Макрона не интересовало, почему русские на Украине должны жить по навязанной неонацистами модели. По мнению министра, в таком подходе прослеживается двойной стандарт.

«Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!» — резюмировал Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что украинцев освободят от неонацистских правителей.