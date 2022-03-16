Лавров: тема переговоров Путина и Зеленского на встрече с главой МИД Турции не поднималась

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможную встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщил ТАСС, такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал по итогам переговоров с главой МИД Турции.

Лавров пояснил, что Россия не намерена назначать встречи с украинской стороной, если они не приведут к конкретным результатам.

«Мы не раз отмечали очевидные предпочтения, которые украинское руководство отдает внешним эффектам — проведению встреч, чтобы потом показали по телевизору картинку и разогнали эту новость в интернете», — пояснил Лавров.

Он отметил, что Россия не отказывается от встреч с Украиной, но только при условии, если они приведут к конкретным результатам по ключевым условиям. Лавров добавил, что прежде всего необходимо дождаться договоренностей между делегациями двух стран.

Так он прокомментировал предложение Чавушоглу провести встречу Путина и Зеленского в Турции.

Встреча Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу прошла в Москве. Это уже вторая встреча министров иностранных дел двух стран за последнюю неделю. До этого они встречались в Анталии на полях «Анатолийского форума», где провели трехстороннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Также главы МИД России и Турции накануне провели телефонные переговоры. Лавров попросил турецкого коллегу надавить на власти Киева, чтобы они не мешали эвакуации мирного населения.