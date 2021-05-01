Лавров созвонился с главами МИД Киргизии и Таджикистана из-за конфликта на границе

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министрами иностранными дел Киргизии и Таджикистана Русланом Казакбаевым и Сироджиддином Мухриддином. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Главным вопросом, который подняли стороны, была обстановка, сложившаяся в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе. Лавров подчеркнул, что Москва приветствует договоренности, которые смогли достичь Бишкек и Душанбе. Речь идет о прекращении огня и формировании совместных патрулей для контроля в данной зоне.

«Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном», — отметил глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Владимира Путина стать посредником в урегулировании конфликтной ситуации между Киргизией и Таджикистаном, сообщал «Царьград».

«Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах — это и ОДКБ, и другие, конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками», — подчеркнул Песков.

Регион, где прошли столкновения сторон, уже не раз становился зоной конфликтов. И основная причина — спорные участки границы. Об этом в эфире НСН заявил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.