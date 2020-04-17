Лавров соскучился по футболу во время пандемии коронавируса

По информации сайта RT, главе МИД РФ не хватает футбольных матчей. Их отменили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день. Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле», — пояснил Лавров.

Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что не надевает медицинскую маску. По словам министра, он выбирает другие способы защиты от нового типа коронавируса. «Ничего необычного, самые простые и очевидные вещи», — уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также призвал не политизировать тему коронавируса и действия Всемирной организации здравоохранения. Он убежден, что хронология событий подтверждает верные решения специалистов ВОЗ на всем периоде распространения инфекции. Дипломат предложил направить фокус на конкретные шаги в борьбе с вирусом.