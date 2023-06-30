30 июня 2023, 22:25
Лавров сказал, что для России не существовало недружественных народов
Глава МИД Лавров: Россия видела недружественные правительства, но не народ
Для России не существует недружественных народов. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Сергей Лавров, сообщил ТАСС.
«У нас нет недружественных народов. Наверное, точнее будет сказать, что у нас есть недружественные правительства, а народы — мы никогда с ними никаких проблем не испытывали», — сказал он.
Реклама
Тем не менее Россия не видит необходимости контактировать с Западом по дипломатическим каналам в том же объеме, как раньше, добавил дипломат. Он напомнил, что западные страны активно поддерживают украинский нацистский режим.
У РФ есть серьезные сомнения в адекватности многих глав иностранных государств. Руководителям плевать на страдания людей, они продолжают поддерживать украинский конфликт.
Ранее Лавров сказал, что Запад не смог подтвердить обвинения России в военных преступлениях на Украине.
Сергей Лавров
Россия
Реклама
Реклама