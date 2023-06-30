Общество 30 июня 2023, 22:25 Лавров сказал, что для России не существовало недружественных народов Глава МИД Лавров: Россия видела недружественные правительства, но не народ РИА «Новости»

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Для России не существует недружественных народов. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«У нас нет недружественных народов. Наверное, точнее будет сказать, что у нас есть недружественные правительства, а народы — мы никогда с ними никаких проблем не испытывали», — сказал он.

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Тем не менее Россия не видит необходимости контактировать с Западом по дипломатическим каналам в том же объеме, как раньше, добавил дипломат. Он напомнил, что западные страны активно поддерживают украинский нацистский режим.

У РФ есть серьезные сомнения в адекватности многих глав иностранных государств. Руководителям плевать на страдания людей, они продолжают поддерживать украинский конфликт.

Ранее Лавров сказал, что Запад не смог подтвердить обвинения России в военных преступлениях на Украине.