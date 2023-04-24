Общество 24 апреля 2023, 19:36 Лавров рассказал об издевательском заявлении посольства США о визах журналистам Лавров: посольство США заявило о готовности дать визы журналистам, когда самолет взлетел РИА «Новости»

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Посольство США заявило о готовности выдать визы российским журналистам, когда самолет делегации России уже взлетел, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его оценке, дипмиссия сообщила об этом издевательски, сообщил ТАСС.

На фоне произошедшего Лавров обратился к представителям СМИ, освещающим заседание Совбеза ООН, с просьбой подготовить материалы, которые могли бы передать аудитории во всем мире подлинную многосторонность оценок и суждений.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отказ в выдаче виз российским журналистам является поводом для серьезного разговора в ООН. По его мнению, в этом обсуждении должны принять участие многие государства, у которых есть нарекания к действиям американских властей, нарушающих свои международные обязательства.

Лавров после неполучения виз журналистами из пула МИД указал на то, что Соединенные Штаты просто струсили, а Россия случившееся не забудет и не простит.