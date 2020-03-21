Лавров рассказал о начале карьеры дипломата

«Мы сплотили коллектив, в который входили выпускники МГИМО и товарищи зрелого возраста — первые секретари и советники. Играли в футбол, волейбол», — рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД добавил, что работал он помощником посла Советского Союза Рафика Нишанова, и пожелал ему здоровья. Помимо спорта, в свободное время Лавров вместе с коллегами смотрел в клубе при посольстве отечественные фильмы, которые привозили из СССР.

Он поделился со зрителями одним из самых ярких моментов работы в Коломбо. Однажды в его кабинет через щель рядом с кондиционером вползла маленькая гадюка. После этого случая здание старого посольства тщательно проинспектировали на предмет других щелей. Лавров заявил, что Шри-Ланка — это страна с интересной историей, и рекомендовал посетить ее древнюю столицу Канди.

Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел РФ с 2004 года.