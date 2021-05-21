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    21 мая 2021, 13:59

    Лавров рассказал о качествах представителей древнейшей профессии

    Екатерина Шамина

    Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какая профессия на самом деле является древнейшей. Он перечислил качества, которыми должен обладать ее представитель.

    Лавров рассказал о качествах представителей древнейшей профессии

    Глава ведомства выступил на форуме «Новое знание», на котором ранее выступили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и американский предприниматель Илон Маск.

    «Именно дипломатия — это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для любого контакта между людьми нужно сначала договариваться», — сказал он.

    Сергей Лавров отметил, что дипломат должен обладать теми же качествами, что и любой другой человек современной профессии, которая связана с международными процессами. Дипломат должен быть эрудирован и хорошо знать иностранные языки. Он отметил: чтобы попасть на работу в МИД РФ, нужно знать минимум два языка.

    В России с 20 по 22 мая проходит просветительский марафон «Новое знание» в восьми городах России. На форуме зрители увидели и увидят выступления Илона Маска, Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова, Германа Грефа, Сергея Собянина, Олега Тинькова, Михаила Ковальчука, Валерия Гергиева, Тимура Бекмамбетова, Владимира Познера, Николая Цискаридзе и основателя Applе Стива Возняка.