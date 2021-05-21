Лавров рассказал о качествах представителей древнейшей профессии

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какая профессия на самом деле является древнейшей. Он перечислил качества, которыми должен обладать ее представитель.

Глава ведомства выступил на форуме «Новое знание», на котором ранее выступили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и американский предприниматель Илон Маск.

«Именно дипломатия — это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для любого контакта между людьми нужно сначала договариваться», — сказал он.

Сергей Лавров отметил, что дипломат должен обладать теми же качествами, что и любой другой человек современной профессии, которая связана с международными процессами. Дипломат должен быть эрудирован и хорошо знать иностранные языки. Он отметил: чтобы попасть на работу в МИД РФ, нужно знать минимум два языка.

В России с 20 по 22 мая проходит просветительский марафон «Новое знание» в восьми городах России. На форуме зрители увидели и увидят выступления Илона Маска, Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова, Германа Грефа, Сергея Собянина, Олега Тинькова, Михаила Ковальчука, Валерия Гергиева, Тимура Бекмамбетова, Владимира Познера, Николая Цискаридзе и основателя Applе Стива Возняка.