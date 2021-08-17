Лавров рассказал о диалоге России и ЕС по признанию сертификатов вакцинации

Россия и Евросоюз ведут предметный и профессиональный диалог о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Обсуждение ведется по линии Минздрава РФ и НМИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. Сейчас, по словам министра, Евросоюз показывает «политическую волю» в решении этого вопроса, сообщил ТАСС.

«Идет предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и Института Гамалеи при нашей, конечно, поддержке внешнеполитической. <...> Там вроде политическая воля продемонстрирована, продекларирована», — рассказал Лавров.

Пока ЕС не дал одобрения ни одной из четырех российских вакцин. Препарат «Спутник V» сейчас проходит проверку Всемирной организации здравоохранения. Глава МИД уточнил, что пока стороны решают отдельные технические и правовые вопросы, в том числе о необходимости обеспечения защиты персональных данных, а также технической совместимости процедур.

Тема взаимного признания сертификатов о прививке, по его словам, не теряет актуальности, потому что для посещения мест общественного пользования за границей — поликлиник, ресторанов, кафе — может потребоваться QR-код.

«Это все будет возможно, как только мы договоримся о взаимном признании сертификатов», — уточнил министр.

По его словам, несмотря на этот диалог, коронавирусные ограничения и их послабление находятся в исключительной компетенции отдельных стран Евросоюза, и только каждая страна может принять решающее и последнее слово о послаблениях.