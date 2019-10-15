Лавров рассказал, как был студентом и варил бетон

Студенческие годы главы МИД РФ Сергея Лаврова прошли в стройотрядах. Министр рассказал, как работал на стройке и создавал стенгазету «Международник».

О времени учебы в вузе глава внешнеполитического ведомства России упомянул в эфире программы телеканала «Россия 24». Его процитировало РИА «Новости».

Журналистка Мария Бондарева во время интервью вспомнила студенчество Владимира Мединского: нынешний министр культуры варил клейстер, когда учился в МГИМО — чтобы расклеивать газету. Лавров признался, что тоже имел дело с варкой, но несколько другого плана.

«Все работы, которые мы делали, тоже касались варки, но варки бетона», — рассказал глава российского МИД о студенческих годах.

Бетонную смесь Сергей Лавров варил в стройотрядах. Он был не только на стройке Останкинской телебашни — четыре года ездил в Туву, Хакасию, Якутию и побывал под Владивостоком.

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Участвовал будущий министр и в создании стенгазеты «Международник». Ее делали из нескольких ватманов. Каждый из студентов при этом «полз в свой уголок, писал, рисовал, оформлял».

«Их склеивали, раскладывали на одной из лестничных клеток в старом здании (МГИМО — прим. ред.), и, когда оканчивались занятия, четыре-пять человек, сколько могло поместиться, договаривались о дизайне», — вспомнил глава МИД РФ.