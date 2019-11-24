Лавров рассказал историю мема в ООН

Глава МИД Сергей Лавров рассказал о фразе легендарного советского дипломата Олега Трояновского, которая стала мемом в ООН. Министр вспомнил эту историю по случаю 100-летия со дня рождения Трояновского.

Лавров вспомнил, как во время одной из Генассамблей ООН Трояновского и его американского коллегу на выходе из переговорной комнаты облили красной краской, передает РИА «Новости». Провокацию устроили представители китайских неправительственных организаций. Советский дипломат отреагировал с юмором.

«„Better red than dead“ — „Лучше быть красным, чем мертвым“», — процитировал Лавров слова Трояновского.

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Глава МИД заметил, что в этом эпизоде проявилась находчивость Трояновского. Фраза дипломата, ставшая мемом, отсылает к статье Бертрана Рассела о политике времен холодной войны «Лучше быть мертвым, чем красным».

Олег Трояновский родился в 1919 году в Москве, но детство провел в США, поскольку его отец был послом Советского Союза в Штатах. Трояновский начинал свою карьеру с переводов, на дипломатическую службу заступил в 1944 году. Он представлял интересы СССР в самых разных странах. Был послом Советского Союза в Японии и Китае, постоянным представителем СССР при ООН. Трояновский умер в 2003 году.