Лавров провел телефонные переговоры с египетским коллегой

«Политика сегодня» рассказала, что министры поговорили о перспективах укрепления российско-египетских связей на основе Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Кроме того, дипломаты обменялись мнениями о региональных и международных проблемах.