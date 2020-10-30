Лавров провел телефонные переговоры с египетским коллегой
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров обсудил по телефону с коллегой из Египта Самехом Шукри двусторонние отношения, а также сотрудничество в вопросе урегулирования ливийского кризиса. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт МИД РФ.
«Политика сегодня» рассказала, что министры поговорили о перспективах укрепления российско-египетских связей на основе Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Кроме того, дипломаты обменялись мнениями о региональных и международных проблемах.