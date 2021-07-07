Лавров провел переговоры с главой МИД Лаоса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим коллегой из Лаоса Саленсаем Коммаситом во Вьентьяне. Они обсудили борьбу с коронавирусом, поставки вооружения и другие актуальные вопросы.

«Я хочу выразить глубокую благодарность лаосского народа и правительства Лаоса за постоянную поддержку со стороны России: за предоставление медицинского оборудования и медикаментов, включая вакцины от коронавирусной инфекции, необходимые для сдерживания пандемии <…> в нашей стране», — приводит РИА «Новости» слова Коммасита.

Также министры поговорили о поставках дополнительного оборудования и вооружения в Лаос. Лавров отметил, что Россия готова поставить в азиатскую страну вакцину от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи, в качестве гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что руководство РФ ценит позицию Лаоса, которая во многом совпадает с российской, а также и дружеские отношения, которые сложились между странами.

По итогам переговоров Лавров отметил, что Россия также готова оказать помощь КНДР в борьбе с пандемией SARS-CoV-2.