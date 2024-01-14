Общество 14 января 2024, 11:23 Лавров проведет переговоры с делегацией Северной Кореи Захарова: глава МИД Лавров проведет переговоры с делегацией Северной Кореи РИА «Новости»

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В Россию прилетит делегация КНДР, с которой министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, представителей Северной Кореи ожидают в Москве.

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«Запланированы переговоры с Сергеем Лавровым», — добавила Захарова.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что глава МИД КНДР будет в России с 15 по 17 января.

В сентябре прошлого года северокорейский лидер Ким Чен Ин встретился с президентом Владимиром Путиным. Политолог из США заявил, что это событие показало стабильность отношений двух стран и привлекло внимание мировой общественности. Как отметил эксперт, стороны готовы подстраиваться под интересы друг друга.

Своим главным противником Северная Корея считает Южную Корею, которая недавно призвала российских властей прекратить сотрудничество с КНДР. Страна якобы беспокоится из-за возможных поставок северокорейского оружия за границу. Она также обратилась к РФ с просьбой вывести войска с Украины.