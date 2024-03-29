Общество 29 марта 2024, 09:25 Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи Лавров: общение западных послов с властями России будут согласовывать отдельно РИА «Новости»

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МИД России станет отдельно согласовывать каждый контакт дипломатических представителей Европы в Москве с властями после их отказа провести встречу с Сергеем Лавровым перед президентскими выборами. Об этом глава ведомства рассказал «Известиям».

За два дня до выборов президента Лавров приглашал послов Евросоюза для разговора, но они отказались от встречи. Представитель МИД Мария Захарова рассказала, что европейские дипломаты должны пояснить, что именно они делают в России, если не хотят контактировать с Лавровым.

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«Они находятся в России и не хотят общаться с главой МИД. Мы сообщили им, что отныне министерство будет рассматривать отдельно каждую их просьбу пообщаться с российскими властями, будь то атташе или посол», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Европа притихла после команды администрации США признать президентство Владимира Путина.