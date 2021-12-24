Лавров предупредил об угрозе масштабного конфликта из-за втягивания Украины в НАТО

Возможное появления у российских границ ударных военных комплексов провоцирует серьезные военные риски в Европе, которые могут вылиться в масштабный конфликт. Об этом предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что такую опасность создает курс на втягивание Украины в НАТО. По его словам, напряженность продолжает нарастать из-за действий США, сообщил «Интерфакс».

«Считаем, что, прежде всего, необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги „опекают“ своих украинских протеже. Курс на втягивание Киева в НАТО <…> провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон», — сказал Лавров.

Ранее о недопустимости расширения НАТО на восток заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что альянс давал России обещания, что этого не произойдет, но данное слово не сдержал. Глава государства подчеркнул, что дальнейшее движение НАТО неприемлемо.

Он обратил внимание, что когда Россия давала понять, что ее это не устраивает, Запад начинал выражать свою озабоченность. Но, по словам Путина, РФ хочет гарантий безопасности, поэтому западным партнерам следует предоставить их, а не говорить о своих озабоченностях.