Лавров предупредил, что принятие закона о переходном периоде провозгласит выход Украины из Минских соглашений

Если Украина примет закон об основах государственной политики переходного периода, это фактически будет означать провозглашение выхода Киева из Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр отметил, что Венецианская комиссия, сочла этот законопроект нормальным, не сопоставив документ с требованиями Минских договоренностей и резолюцией Совета Безопасности ООН, сообщил ТАСС.

«Я напомню, что французы и немцы на очень высоком уровне нас заверяли, что они сделают все, чтобы этот закон не был принят, но никаких действий с тех пор предпринято не было», — отметил он, указав на том, что процесс одобрения идет полным ходом

Проект закона «Об основах государственной политики переходного периода» определяет деятельность Украины на неподконтрольных ему территориях в период «после возвращения». Он был внесен в августе правительством Украины на рассмотрение в Раду.

Среди прочего законопроект предлагает ввести элементы переходной юстиции и ответственность жителей регионов за деятельность в период «оккупации», люстрацию и отмену не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.