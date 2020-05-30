Лавров поздравил выпускников с окончанием школы

Министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил российских выпускников с окончанием школы. Глава МИД отметил, что праздник вчерашним школьникам приходится встречать в непростое время.

«Уважаемые выпускники, дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления по случаю окончания школы. Школа — важнейшая ступень, неотъемлемая часть биографии каждого человека. Думаю, для многих из вас она стала действительно вторым домом», — приводит РИА «Новости» слова Лаврова.

Министр подчеркнул, что школа дает все самое необходимое: важнейшие знания и навыки, умение оттачивать самостоятельные навыки и находить верных друзей. По словам главы российского МИД, значение праздника не становится меньше из-за того, что его приходится встречать онлайн из-за пандемии коронавируса.

«Уверен, что у вас еще не раз будет возможность встретиться и с теплотой вспомнить школьные годы, которые, как поется в песне, действительно чудесные», — сказал Лавров и пожелал выпускникам удачи.

Ранее заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев предложил провести очные выпускные, когда наладится ситуация с коронавирусом. Так выпускники смогут друг с другом пообщаться не только через интернет. Он подчеркнул важность личной встречи, потому что после школы многие разъезжаются по разным городам для учебы в вузах.