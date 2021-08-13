Лавров посоветовал Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа», в котором тот сыграл главную роль. Все дело в том, что глава государства призвал жителей Донбасса уезжать в Россию.

«Это вообще возмутительно. Это человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, которые он продвигал в сериале „Слуга народа“. Вот я бы очень рекомендовал Зеленскому пересмотреть этот сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методами искусства», — процитировал сайт kp.ru слова министра.

Лавров указал, что тогда, в сериале, это получалось гораздо лучше, чем то, что происходит сейчас. Он назвал это откровенной игрой на руку неонацистами, желанием им понравиться и сохранить свою власть.

Ранее Зеленский призвал жителей неподконтрольных Киеву территорий, которые считают себя русскими, уезжать в Россию и пригрозил, что в противном случае в этих землях цивилизации не будет.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его лживым и малодушным человеком, потому что пришел к власти за счет спекуляции на чувствах украинцев.