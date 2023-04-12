Общество 12 апреля 2023, 13:34 Лавров пока не получил визу США для участия в СБ ООН Рябков: Лавров и другие члены делегации РФ пока не получили визы для участия в СБ ООН РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Сергей Лавров и другие члены российской делегации пока не получили визы США для участия в Совета Безопасности ООН. С таким заявлением выступил замглавы МИД Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

«Пока ни одна виза не выдана», — сказал он.

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Заседания Совбеза состоятся в апреле в Нью-Йорке.

Ранее глава правовой референтуры постпредства России при ООН Сергей Леонидченко заявил, что США отказали в выдаче визы заместителю министра труда Алексею Вовченко, сообщал RT.

Замминистра труда планировал участвовать в работе 61-й сессии Комиссии социального развития всемирной организации. По мнению Леонидченко, отказ выдавать визу можно назвать вопиющим.

Первое центральное мероприятие под российским председательством в Совбезе прошло 10 апреля — в штаб-квартире ООН состоялись открытые дебаты по рискам, связанным с нарушением обязательств по поставкам продукции военного и двойного назначения.