Лавров подтвердил обязательства России по Афганистану в рамках ОДКБ

Россия будет реагировать на угрозу союзникам на фоне ухудшения ситуации на таджикско-афганской границе. Ее обязательства в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остаются в силе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе», — приводит РИА «Новости» слова главы внешнеполитического ведомства. Лавров добавил, что представители организации уже побывали в приграничном районе.

По словам главы МИД, президент России Владимир Путин сейчас находится на связи с лидерами Центральной Азии из-за эскалации в Афганистане. На днях он поговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана. Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается на фоне вывода из страны войск НАТО.

Накануне в Таджикистане объявили мобилизацию 20 тысяч военных из-за напряженной обстановки на границе с Афганистаном. Поручение отдал президент республики Эмомали Рахмон. Сейчас боевики движения «Талибан»* оттесняют афганских солдат и офицеров. Они взяли под контроль около 70% границы с Таджикистаном.

*«Талибан» — запрещенное в России экстремистское движение.