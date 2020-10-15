Лавров оценил песню Слепакова «Америка нас не любит» и процитировал ее

Глава российского МИД Сергей Лавров оказался не чужд юмористическим шоу. В ответ на вопрос журналиста о том, за кого Россия будет болеть на выборах президента в США, министр процитировал строчку из песни комика Семена Слепакова.

Лавров подчеркнул, что несмотря на то, что Россию воспринимают как «главного вершителя судеб Америки», у нее тем не менее нет особых предпочтений. Наша страна готова работать с любым президентом Штатов. Слова главного дипломата России привело агентство Sputnik.

«Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами: „Америка нас не любит“», — улыбнулся Лавров.

Америка будет выбирать нового президента 3 ноября. Ожидается, что главная схватка разразится между действующим главой государства Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом.