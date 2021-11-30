Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в подстрекательстве Украины к насилию в Донбассе и прочих провокациях на антироссийскую тему. Тем самым, по его словам, Киеву дают отвлечься от собственного политического бессилия.

Украину и прочие государства не первый год подстрекают на антироссийские действия, в частности втягивая новые территории в НАТО, приводит ТАСС слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Это в первую очередь касается стран постсоветского пространства.

По мнению российского министра, нынешние украинские власти подстрекаются Западом к насилию в Донбассе. Это становится своеобразной подсказкой для Киева, который пытается отвлечь внимание от неспособности решать социальные и экономические проблемы собственного населения.

«Поближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине у линии соприкосновения в Донбассе аккумулируются все большие силы и средства при поддержке возрастающего числа западных инструкторов. Против Донецка и Луганска применяются прямо запрещенные минскими договоренностями тяжелые вооружения, включая беспилотники», — отметил Лавров.

Поэтому российские власти, по его мнению, не могут исключать, что власти Украины «не сорвутся на военную авантюру».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что слухи о вводе российских войск на Украину появлялись еще в начале года, но в итоге этого не произошло. По его мнению, нужно налаживать отношения между странами, тогда не придется говорить о вводе войск и никто не будет испытывать угроз.