Лавров объяснил, почему ситуация с Навальным никак не может разрешиться

Ситуация с Алексеем Навальным подвисла в воздухе, потому что Берлин посылает Россию за информацией в ОЗХО, а там отсылают обратно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Германия говорит нам: „Мы ничего вам не можем сказать, идите в Организацию по запрещению химического оружия“. Мы туда ходили несколько раз. Там говорят: „Идите в Берлин“. Это мы хорошо проходили», — приводит РИА «Новости» слова Лаврова.

Он подчеркнул, что Россию обвиняют в случившемся с Навальным, однако отказываются выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры.

Накануне специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали изучать анализы Алексея Навального. Они получили от Германии запрос на оказание технической помощи.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, и через два дня семья увезла блогера на лечение в Берлин, в клинику «Шарите».

Спустя несколько дней правительство Германии заявило, что в организме мужчины нашли следы яда из группы «Новичок». Берлин призвал Москву к ответу. Сейчас навальному стало лучше — он начал самостоятельно дышать и вставать с кровати.