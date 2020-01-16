Лавров: недопустимо оправдывать преступления нацистов и их пособников

По данным информагентства, соответствующее заявление дипломат сделал во время своего выступления в филиале МГИМО МИД России в Ташкенте. Лавров напомнил, что победа во Второй мировой войне заложила основы для современной архитектуры международной безопасности, включая создание Организации Объединенных Наций.