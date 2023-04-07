Общество 07 апреля 2023, 12:26 Лавров назвал условие для мирных переговоров по Украине Глава МИД Лавров: переговоры по Украине могут быть только на основе учета интересов России РИА «Новости»

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Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета российских интересов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».

Заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на встрече со своим турецким коллегой с Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. Он также обратил внимание, что заявления западных стран по мирному урегулированию конфликта являются «нечистоплотным приемом». Он пояснил, что Запад отказывается вести переговоры, при этом требует от российской стороны прекратить боевые действия. Лавров подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога.

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«Но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учета российских законных интересов и озабоченностей», — сказал министр.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал скорее возобновить переговоры по Украине. Об этом он заявил после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине. Си Цзиньпин заявил, что важно руководствоваться принципами Устава ООН, обеспечивать интересы безопасности всех сторон конфликта, искать политическое решение проблемы.