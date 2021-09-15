Лавров назвал серьезными доказательства вмешательства США в дела России

МИД передал серьезные доказательства послу США в Москве Джону Салливану о вмешательстве американских компаний в российские выборы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что пока никакой реакции от американского дипломатического ведомства не поступило.

«Данные ему передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит», — заявил Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.

Глава российского внешнеполитического ведомства пояснил, что речь идет об отказе зарубежных интернет-платформ убрать запрещенный контент. Других подробностей Лавров не привел.

Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в российский МИД на минувшей неделе. Пресс-секретарь дипломатического ведомства заявил, что посол встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и обсудил ряд вопросов по возобновлению стабильных отношений между двумя странами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление посольства США оторванным от реальности. Она пояснила, что истинной причиной вызова Салливана стало вмешательство в российские выборы.

Голосование на парламентских других выборах в России пройдет с 17 по 19 сентября. Новый состав Госдумы изберут на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.