Лавров назвал поведение западных стран «фриковой дипломатией»

Западные страны при выстраивании международных отношений все чаще пользуются так называемой фриковой дипломатией, подменяя ей реальную политику. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства объяснил, что вслед за массой фейковых новостей небылицы стали использовать и политики, выдвигая обвинения по несуществующим делам.

«В арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой и фриковая дипломатия», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что когда у авторов обвинений просят представить хоть какие-то подтвержденные доказательства их словам, то они «высокомерно отказываются».

Министр отметил, что таким образом идет жесткое отвержение любых альтернативных точек зрения не только в международных делах, но и внутри стран.

«Политика подменяется угрозами привлечь к ответу всех несогласных», — пояснил Лавров.

По его словам, все осложняется тем, что Запад во главе с США не готов на равноправное сотрудничество с другими странами в области эффективного решения проблем, которые касаются всего мира.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что Лавров стал автором нового политологического термина: «фриковая дипломатия».