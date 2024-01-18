Общество 18 января 2024, 17:10 Лавров назвал положительные стороны СВО для населения России Лавров: спецоперация очистила российское общество от чуждых русской культуре РИА «Новости»

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Спецоперация привела к очищению российского общества от чуждых ему людей, которые не имели никакой связи с культурой страны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, подводя итоги работы российской дипломатии в 2023 году.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что большая часть общества сплотилась, благодаря СВО.

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«Специальная военная операция уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь, небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре», — заявил Лавров.

Министр добавил, что часть из чуждых России людей покинула страну, а те, кто остался пересмотрели свои взгляды.

Свое заявление Лавров проиллюстрировал цитатой сатирика Михаила Жванецкого, который в свое время написал: «Нашим людям, чтобы по-настоящему сплотиться, нужна большая война».

«Вроде как даже с юмором. Но в каждой шутке есть доля правды», — отметил Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в своем выступлении в начале ноября заявил, что среди уехавших россиян много напуганных и запутавшихся людей. Он подчеркнул, что для тех, кто захочет вернуться домой, двери всегда открыты. Но Россия не примет обратно тех, кто негативно высказывался о родине и собирал деньги в поддержку вражеской армии.