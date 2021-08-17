Еврокомиссия ведет себя непорядочно в отношении газопровода «Северный поток — 2», однако юридическая правда на стороне России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

«Хотя попытки такие (подорвать завершение строительства „Северного потока — 2“ — прим. ред.) будут. Причем Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно. <…> Такие попытки мы вполне предвидим. Но еще раз повторю — за нами не просто решения двух стран — России, Германии, — поддержанные многими членами Евросоюза, но за нами еще и юридическая правота, которую мы будем отстаивать», — подчеркнул Лавров. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава МИД подчеркнул, что Еврокомиссия задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на газопровод.

Накануне директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что газ подешевеет в Европе после запуска «Северного потока — 2». Согласно его прогнозу, «Газпром» начнет наращивать поставки голубого топлива в западные страны, поэтому цены на него упадут.