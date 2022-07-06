Лавров напомнил о дипломатической этике после слива записи беседы Путина и Макрона

Россия всегда готова отвечать за свои слова и позицию. Страна ведет переговоры так, чтобы потом не было стыдно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так министр отреагировал на публикацию конфиденциальных переговоров президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона.

Данные переговоров ранее обнародовала французская сторона. Эту тему подняли на пресс-конференции после встречи Лаврова с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном в Ханое, написал ТАСС.

«Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим то, что думаем, и готовы за эти слова отвечать и объяснять нашу позицию», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что дипломатическая этика не предполагает одностороннего слива записи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция нарушила конфиденциальность телефонного разговора Путина и Макрона, сделав его запись частью документального фильма.