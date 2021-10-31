Лавров: корабли США в Черном море подталкивают прибрежные страны к конфронтации

США, отправляя свои корабли в Черное море, подталкивают прибрежные страны к конфронтации. Такие действия американской стороны не добавляют стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Заявление о дестабилизирующей политике Штатов министр сделал, комментируя недавнюю отправку эсминца ВМС США в Черное море, сообщило РИА «Новости».

«Россия готова обеспечить там (в Черном море — прим. ред.) безопасность», — сообщил он.

Лавров также напомнил, что это уже далеко не первый случай, когда США демонстрировали свой флаг в черноморской акватории. Ранее были случаи, когда американские власти прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в Черное море задачами сдерживания России.

«Это, конечно, не добавляет стабильности. Американцы активно пытаются подталкивать прибрежные черноморские страны, которые входят в НАТО, к проведению такой конфронтационной политики», — заключил Лавров.

Ракетный эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря 30 октября. Его действия взяли под контроль силы Черноморского флота РФ.