Лавров допустил попытки США «выкрасть» российских спортсменов

США под предлогом допинговых нарушений могут попытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не исключаю, что, так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру, и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — сказал Лавров на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области. Его слова привело РИА «Новости».

Министр также подчеркнул, что Россия будет принимать все необходимые меры для прекращения произвола в отношении российских спортсменов на международных соревнованиях.

Использование спорта в качестве средства политического давления, как отметил Лавров, противоречит принципам международного спортивного движения, уточнила «Газета.ру».

Спортивный арбитражный суд в декабре прошлого года принял решение о введении двухлетних санкций в отношении российских спортсменов после многолетнего расследования Всемирного антидопингового агентства. Российским спортсменам запретили выступать под названием страны, с флагом и гимном на крупных международных соревнованиях.